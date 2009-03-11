У вікно СЕС Київського вокзалу було кинуто гранату РГД-5
14:15, 11 березня 2009Країна
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Поранених госпіталізовано
За попередніми даними, у вікно будівлі санепідемстанції Київського залізничного вокзалу було кинуто гранату РГД-5.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах з посиланням на свідчення очевидців.
Разом з тим, як зазначили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи.
Поранених госпіталізовано.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідома особа кинула гранату в будівлю санепідемстанції залізничного вокзалу Києва (вул. Фурманова, 3/8), внаслідок чого 7 осіб отримали поранення.
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