У вікно СЕС Київського вокзалу було кинуто гранату РГД-5

За попередніми даними, у вікно будівлі санепідемстанції Київського залізничного вокзалу було кинуто гранату РГД-5.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах з посиланням на свідчення очевидців.

Разом з тим, як зазначили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи.

Поранених госпіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідома особа кинула гранату в будівлю санепідемстанції залізничного вокзалу Києва (вул. Фурманова, 3/8), внаслідок чого 7 осіб отримали поранення.