Донеччина: госпіталізовано 48 ув'язнених з активним туберкульозом

У Донецькій області госпіталізовано 48 ув`язнених з активним туберкульозом, виявленим за допомогою пересувного кабінету флюорографії Фонду Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України" .

Як повідомили УНІАН в Департаменті зовнішніх зв`язків Фонду "Розвиток України", за допомогою пересувного кабінету цифрової флюорографії, закупленого фондом, на сьогодні в п`яти виправних установах області пройшли медичне обстеження 4321 особа. З них у 228 осіб було виявлено різні патології легенів, зокрема у 48 - активний туберкульоз. Усіх пацієнтів, в яких діагностували туберкульоз, госпіталізовано.

У фонді зазначили, що флюорографічне обстеження здійснюють для вчасного виявлення захворювання на туберкульоз в ув`язнених і для запобігання розповсюдженню хвороби. Показник захворюваності на туберкульоз у пенітенціарних установах Донецької області в 25 разів перевищує показник у цивільному секторі.

Довідка УНІАН. Флюоромобіль придбано Фондом Р.АХМЕТОВА в рамках реалізації «Програми з подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр.». Висока роздільна здатність цифрового ФЛГ дає змогу діагностувати туберкульоз, пухлини та інші зміни в легенях на ранніх стадіях, що суттєво полегшує лікування та підвищує його ефективність. Вартість флюоромобіля становить 640 тис. грн.

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду – створення фундаменту для успішного та стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в утворення майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження та розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта та виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Президент Фонду - народний депутат Р.АХМЕТОВ.