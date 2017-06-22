В Україні щороку народжується понад 22 тисячі недоношених немовлят

В Україні щороку передчасно народжується понад 22 тисяч дітей масою нижче 2,5 кг.

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Як заявив на прес-конференції в УНІАН лікар-генетик, генеральний директор полового будинку «Лелека», директор клініки репродуктивної медицини «Надія» Валерій Зукін, держава не в змозі забезпечити усією необхідною медичною допомогою недоношених малюків.

«Виходжування недоношеного немовлята до другого етапу надання медичної допомоги коштує від 50 тисяч до 200 тисяч. Для більшості українських сімей це шалені затрати. Виходжування недоношеного немовляти до 28 тижня, за медичними протоколами затвердженими МОЗ: 18 тисяч на добу. Ця сума включає медикаменти, затратні матеріали, заробітна плата медика. Для виходжування недоношеного немовля потрібні висококваліфіковані лікарі та висококваліфіковані медичні сестри. Є певні норми: одна медична сестра – на дві дитини, які перебувають на штучній вентиляції легень. У нашій реальності на відділення, де від 15 до 18 таких дітей – може бути 2 або й одна медсестра», - наголосив Зукін.

За словами медика, у всьому світі витрати на виходжування недоношених дітей покриває держава чи безпосередньо батьки. Він розказав, що вперше в Україні у сфері акушерства та неонатології впроваджено реальний механізм фінансового забезпечення сучасних медичних протоколів допомоги недоношеним малюкам через механізм добровільного медичного страхування – програма «Захищена вагітність».

«Мета і сенс страхової програми «Захищена вагітність» - впроваджена для захисту ненароджених ще дітей та їхніх батьків від нереальних фінансових витрат від яких залежить життя та здоров’я дітей. Щоб забезпечити догляд за недоношеними немовлятами в Україні, за найскромнішими підрахунками, потрібно 2 млрд 300 тисяч гривень. Згідно з макроекономічними показниками, держава не може забезпечити усім необхідним цих дітей», - сказав Зукін.

Він підкреслив, що в Україні щороку народжується понад 22 тисячі немовлят масою менше 2 500 гр. «У Києві – понад 2 тисячі на 35 тисячя пологів. Це величезна кількість. Пологовий будинок «Лелека» має усі можливості для найвищого класу медичної допомоги недоношеним немовлятам: у нас є медичне обладнання, є ліки, є висококваліфіковані фахівці , єдине обмеження – фінансове. Передчасні пологи відбуваються несподівано, до нас потрапляє жінка 27-28 тижнів, вона народжує одну чи двох недоношених дітей. Якщо ми порахуємо повну вартість, нам ніхто не заплатить. Однак ми зобов’язані надавати допомогу. І тут постає лише одне запитання: коли ми збанкрутуємо? Тому ми виступили ініціатори того, щоб в Україні була розроблена програма страхування новонароджених», - сказав Зукін.

Він поінформував, що у рамках програми страхуються вагітні жінки до 12-ти тижнів вагітності.

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«Ми зверталися до багатьох страхових компаній і після розрахунку ризиків відсутності чітких розрахунків це єдина компанія, яка пішла на цей крок. Ми закликаємо й інші страхові компанії долучатися до цієї програми. В Україні потенційних пацієнтів – 22 тисячі. Щоб забезпечити 22 тисяч недоношених дітей медичною допомогою потрібно 300-500 реанімаційних місць», - сказав Зукін.

Представник СК «УПСК» Тетяна Дерягіна зауважила, що страховий поліс доступний для пацієнток, які спостерігаються у державних жіночих консультаціях і пологових будинках.

«На сьогодні цей продукт – унікальний на ринку України. Програму «Захищена вагітність» може придбати вагітна жінка будь-якого рівня забезпеченості. Вартість такої програми страхування доступна для кожного. Враховуючи ті кошти , які можуть витратити на виходжування та лікування недоношених немовлят, сума страховки незначна. Для одноплідної вагітності – 1600 гривень. Якщо це ЕКО-запліднення або багатоплідна вагітність – 2 000 грн. У нас немає обмежень на страхування приймаються усі жінки», - сказала Дерягіна.

Вона підкреслила, що враховані усі імовірні ризики, зокрема, переливання крові при резус-конфлікті матері і дитини, вартість якого 150 тисяч гривень.

«Не кожна родина може швидко знайти такі кошти. Наша страхова компанія швидко проводить усі виплати половогому будинку «Лелека», щоб своєчасно зробити необхідні процедури. Ми також повністю виплачуємо «Лелеці» вартість передчасних пологів та виходжування недоношеного малюка. Повна вартість передчасних пологів – 459 тисяч гривень», - наголосила Дерягіна.