На аукціон виставлять 45% акцій Обласної аптечної компанії

Відбудеться 14 квітня

Фонд державного майна України повторно виставить на аукціон об`єкт комунальної власності – пакет акцій ВАТ «Обласна аптечна керуюча компанія» в розмірі 45,03%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна. Згідно з повідомленням, стартова вартість пакета становить 7 млн. 41 тис. грн. Аукціон відбудеться 14 квітня ц.р. у Донецькому аукціонному центрі. Довідка УНІАН. ВАТ «Обласна аптечна керуюча компанія» (Донецьк) займається управлінням підприємствами, оптовою, роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами, виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів. За 9 місяців 2008 року обсяг реалізованої підприємством продукції становив 403 млн. 246 тис. грн. Балансова вартість основних фондів за 9 місяців 2008 року становила 1 млн. 695 тис. грн., чистий прибуток – 12 тис. грн., дебіторська заборгованість – 171,9 млн. грн., кредиторська заборгованість – 133,7 млн. грн.

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