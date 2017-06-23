МОЗ скасує заборону на шкідливу та небезпечну роботу жінкам

Україна долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо гендерної рівності.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, в Україні переглядають законодавчі документи щодо наявності ознак дискримінації.

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У зв’язку з цим розроблено проект документу, який позбавляє чинності наказ від 29 грудня 1993 року № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

У МОЗ підкреслили, що виступають проти будь-яких обмежень і за рівні можливості для жінок і чоловіків. Тому і відбувається перегляд документів МОЗу на предмет наявності ознак дискримінації. Проект документу, який позбавляє чинності попередній, що включав близько 450 робіт, розміщений на офіційному сайті.

Перелік складається з розділів, що об’єднують роботи з металообробки; будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, гірничі роботи; геологорозвідувальні і топографо-геодезичні, роботи з видобутку нафти і газу; чорна та кольорова металургія; ремонт обладнання електростанцій і мереж, електротехнічне виробництво, виробництво абразивів радіотехнічне і електронне виробництво тощо. Заборони були введені в радянські часи і залишились Україні у спадщину від СРСР.

Документ надіслано на погодження з Мінсоцполітики, Міненерговугілля, Національною академією мед наук України, профспілками та роботодавцями. Після отримання всіх погоджень буде надіслано на державну реєстрацію в Мінюст. Після державної реєстрації та офіційного оприлюднення документ набуде чинності.