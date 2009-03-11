У Німеччині виявлено небезпечний для людини пташиний грип

У Баварії (Німеччина) виявлено пташиний грип штаму H5N1 у дикої качки, вбитої під час полювання неподалік від Штарнберга.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у прес-службі Єврокомісії, німецька влада підтвердила виявлення небезпечної для людини форми захворювання на пташиний грип. Під час полювання, яке проводилося для взяття проб на пташиний грип у рамках традиційного обстеження, було вбито 35 качок та 4 канадських казарки. Одна з проб убитої дичини дала позитивний результат.

Це – перший випадок виявлення пташиного грипу в ЄС цього року. Останній випадок цієї хвороби серед диких птахів був зафіксований 29 лютого 2008 року у Великій Британії, а серед домашніх птахів – у жовтні 2008 року на птахофермі у Саксонії (Німеччина).