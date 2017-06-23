Рева заявив про недостатність фінансування санаторно-курортного лікування для учасників АТО

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про недостатність фінансування безоплатного санаторно-курортного лікування для учасників АТО.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на питання депутатів щодо звернень учасників АТО через неможливість отримання безоплатного санаторно-курортного лікування.

"Що стосується причин, з яких наші військослужбовці не в повному обсязі забезпечуються санаторно-курортним лікуванням, то причина не в наявності чи відсутності наказу (про визначення переліку базових послуг із санаторно-курортного лікування - УНІАН), а в недостатньому фінансуванні", - сказав Рева.

Він висловив жаль щодо того, що "з року в рік ця програма фінансується на більш як на 50%".

Говорячи про відповідний наказ, урядовець зазначив, що наразі відбувається перехід на новий механізм забезпечення путівки.

"Замість проведення різного роду корупційних тендерів, де борються між собою учасники за прихильність чиновника, ми переходимо на систему "гроші ходять за людиною", - зазначив Рева.

Він додав, що деякі сарнаторії включають в перелік послуг не лише стандартні, але і додаткові послуги, що призводить до того, що "людина, маючи державні кошти, змушена ще й доплачувати приблизно другу половину".

"Ми таких учасників відсікли від можливості заробляння на наших ветеранах АТО. Наказ зараз знаходиться на погодженні у МОЗі і він буде затверджений найближчими днями", - сказав Рева.

Урядовець закликав парламент при розгляді законопроекту про Держбюджет на 2018 рік врахувати бюджетний запит міністерства у більшому обсязі, ніж це було на поточний рік.