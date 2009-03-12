2 склянки соку на день укріплюють імунітет

Японські лікарі довели, що свіжі овочеві, фруктові або ягідні соки сприяють профілактиці простудних захворювань і сезонній депресії. На думку медиків, щоденне вживання 1-2 склянок значно укріплює імунну систему людини. Японські вчені з`ясували, що важливе значення має і колір соку. Так, червоний - прискорює кровообіг, дає енергію, тепло. Роблять його з томатів, червонокачанної капусти, червоного перцю, гіркого перцю, редиски, іржи, пшениці, дині та черешні.

Сік оранжевого кольору - створює гарний настрій, дає відчуття радості, підвищує життєвий тонус і допомагає знайти душевний спокій. Одержують оранжеві соки з апельсинів, моркви, абрикос, гарбуза, кунжуту та гарбузових насіннячок. Жовтий - з лимонів, ананаса, грейпфрутів, яблук, персиків і т.д. - стимулює рухові функції, освіжає, допомагає нервовій і травній системам і при запорах.

Зелений сік зі всіх листяних овочів і брюссельської капусти, зеленої частини пшениці, авокадо очищає кров, вбиває бактерії, служить природним заспокійливим засобом. Синій - з чорниці, сливи, винограду, картоплі, пастернаку, горіхів, селери - корисний при головному болю, при підвищеній розумовій напрузі, тонізує. Таким чином, заповнити дефіцит вітамінів можна за допомогою натуральних продуктів.

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