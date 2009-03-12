Що таке - кіста яєчника?

Жіноча статева система стикається з різними захворюваннями, одним з них є кіста яєчника, яка може бути декількох видів.

Деякі з них можуть зникнути самостійно, деяким потрібне проведення курсу гормонального лікування, а в деяких випадках потрібне і оперативне втручання, щоб позбавитися джерела небезпеки.

Давайте ж детальніше поговоримо про це.

Виникає кіста яєчника, як правило, у жінок до початку менопаузи, хоча зустрічаються і виключення з цього правила.

Кіста вимагає негайного лікування, інакше можна чекати прояву різних ускладнень, наприклад, до порушення менструального циклу, безпліддя і навіть до онкологічних захворювань.

На щастя, найчастіше кіста є новоутворенням, що нагадує бульбашку, невеликих розмірів, наповнену рідиною.

А ось небезпечною вона стає у разі перекруту ніжки кісти або ж при її нагноєнні.

В окремих випадках вона може збільшуватися до розмірів грейпфрута.

При таких розмірах кіста починає викликати у жінки незручність, оскільки з`являються больові відчуття внизу живота, в області яєчника, іноді спостерігаються кров`яні виділення, порушення менструального циклу та болю при сечовипусканні і статевих контактах і т.п.

А це означає, що залишати без уваги подібні симптоми не варто, оскільки вони можуть бути свідченням того, що на яєчнику утворилася кіста, яка і порушує його роботу.

Медичне обстеження допоможе в цьому переконатися, встановити розміри кісти, та лікарем буде ухвалено рішення з приводу того, чи варто її видаляти.

Таке рішення може бути ухвалене в тих випадках, коли консервативні методи лікування не дають позитивних результатів, або існує ризик, в недалекому майбутньому, переростання кісти в злоякісну пухлину.

Слід згадати про те, що в нормі, в нормально функціонуючому організмі, в яєчнику відповідно до менструального циклу відбувається дозрівання Граафової бульбашки, яка містить яйцеклітину.

В певний час відбувається розрив цієї бульбашки і її вміст виходить «на свободу».

Саме в цей час яйцеклітина готова до запліднення.

Якщо ж в організмі порушений гормональний фон, то ця бульбашка не лопається і відбувається ущільнення капсули.

Крім цього, подібне трапляється і в тих випадках, коли жовте тіло, що виробляє такі гормони, як естроген і прогестерон, і яке з`являється на місці Граафової бульбашки, не зникає, оскільки це повинно відбуватися обов`язково, в тому випадку, якщо не відбулося запліднення.

Такі кісти, що утворюються на яєчнику, називають гормонозалежними.

Величина їх може бути різною, деколи доходити і до восьми сантиметрів.

Якщо ж їх розмір не так великий, тобто шанс того, що вони зникнуть самостійно, але все ж таки жінці слід відвідати медичну установу для проходження контролю стану яєчника.

Іноді призначається гормональне лікування, в цьому випадку воно найчастіше припускає прийом контрацептивів, яке з часом приводить до зникнення бульбашки.

Якщо ж Граафові бульбашки не лопаються протягом декількох менструальних циклів, а можливо й таке, то на яєчнику утворюється декілька маленьких кіст.

Це захворювання вже носить назву полікістозу яєчників і відноситься до розряду ендокринологічних.

Якщо жінка знаходиться в репродуктивному віці, і при цьому в її плани ще входить народження дитини, то їй призначається гормональна терапія.

Якщо ж материнство нею вже не передбачається, то їй буде призначено інше лікування.

До появи кісти може призвести таке захворювання, як ендометріоз.

При цьому захворюванні частинки слизистої матки розташовуються на довколишніх органах, у тому числі і на яєчнику і яйцепроводі.

Цей шматочок тканини, наповнений менструальною кров`ю, і перетворюється на кісту, яка носить назву «шоколадна».

У таких ситуаціях без оперативного втручання не обійтися.

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