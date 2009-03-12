Як зміцнити ясна

Медики з Університету Лаваля (Квебек) довели, що червоне вино допомагає при проблемах в порожнині рота. Канадські вчені виявили поліфеноли, що входять до складу напою. Результати дослідження виявили позитивний ефект поліфенолів, який безпосередньо пов`язаний з антиоксидантною дією. Розвиток молекул вільних радикалів, що мають високу реактивність і здатність викликати пошкодження тканин ясен, блокуються під такою дією.

Як наслідок, запальні реакції зменшуються, вважає керівник дослідження Фатіа Чандад. Блокування вільних радикалів пов`язане зі здатністю поліфенолів змінювати структуру внутріклітинних білків, що контролюють їх вивільнення. Теорія канадських лікарів була підтверджена лабораторними тестами, проведеними на культурі клітин мишей, і представленими на щорічних зборах Американської асоціації стоматологічних досліджень в Орландо.

Дослідження підтвердили, що поліфеноли можуть зменшувати тяжкість запалення, що виникає в яснах під впливом бактерій. В США на хвороби ясен страждає більше 80% жителів. Стоматологи попереджують, що результати, одержані канадськими вченими, попередні і поки що не підтверджені клінічними дослідженнями. Крім того, медики нагадують, що алкогольні напої можуть надавати цілий ряд несприятливих дій на організм.

mma.ru