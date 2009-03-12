Вчені знайшли причину розповсюдження ракових клітин

Британські вчені з Інституту ракових досліджень повідомили, що їм вдалося знайти спосіб, який допоможе запобігти розповсюдження в організмі ракових клітин.

Найчастіше причиною смерті від ракових захворювань - приблизно в 90% випадків - є метастази - клітини пухлини, як правило злоякісної, що перемістилися в інші ділянки організму, і утворили там новий спалах захворювання. Як повідомляє журнал Cancer Cell journal, де були опубліковані результати дослідження, вчені з`ясували, що розповсюдження метастаз безпосередньо залежить від ферменту під назвою LOX. Цей фермент посилає до ракової пухлини сигнали про підготовку нового місця в організмі, тобто про готовність до метастазування. На думку глави дослідницької групи Джанін Эрлер, це й було тим самим бракуючим елементом мозаїки, яку давно намагалися зібрати вчені. Тепер у них з`явилася надія на те, що ліки, блокуючі діяльність ферменту LOX, допоможуть уникнути створенню метастаз. "Якщо ми зможемо впливати на здатність організму готувати нові місця для пересування туди ракових клітин, ми зможемо ефективно запобігати виникненню метастаз", - говорить Эрлер.

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