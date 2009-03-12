У Тернополі до кінця тижня подовжили карантин у школах

У Тернополі продовжено карантин у навчально-освітніх закладах до 13 березня включно у зв’язку із значною кількістю захворювань на гострі респіраторні захворювання. Як повідомила кореспонденту УНІАН лікар-епідеміолог міської СЕС Світлана МАЦІПУРА, відповідне рішення вчора прийнято на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії, яка діє при міській раді. “Зараз показник захворюваності на ГРВІ в місті становить 101,1 на 10 тис. населення замість 123,7, як було на початку карантину. Але кількість хворих дітей шкільного віку зменшилася не значно – із 45%% від усіх хворих дітей до 41,6%. Тому було прийнято рішення продовжити карантин”, – пояснила С.МАЦІПУРА.

Вона також зауважила, що за час карантину зросла кількість захворювань на ГРВІ серед дітей від 3 до 6 років, за тиждень їх збільшилося на 30,2%. Однак дитсадки не закриватимуть, оскільки далеко не всі батьки мають з ким залишити дитину, якби карантин запровадили ще і в дитсадках. Наразі обмежувальні заходи введено в загальноосвітніх та спортивних школах, відмінено заплановані заходи у дошкільних закладах та позашкільних установах.

Наступне засідання надзвичайної протиепідемічної комісії відбудеться 13 березня.