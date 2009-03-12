Київська медична галузь - у критичному стані

У Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо розслідування обставин порушення Конституції України та законів, прийняття незаконних розпоряджень посадовими особами Київської міської державної адміністрації заявляють про критичний стан медичної галузі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова ТСК, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Кирило КУЛИКОВ після проведених у рамках роботи комісії тематичних слухань.

"Сьогодні слухання були по критичному питанню – це стан галузі охорони здоров’я в Києві. Тобто, ситуація критична, ситуація кричуща”, - сказав К.КУЛИКОВ.

Він наголосив, що вважає також показовим ставлення начальника столичного Головного управління з питань охорони здоров’я Людмили КАЧУРОВОЇ до роботи ТСК, адже сьогодні вона не з’явилась на слухання.

“Я розумію, що у чомусь може бути політика. Але в даній ситуації політики немає. Є колосальна проблема, і є проблема абсолютної неповаги до тих людей, які тут зібрались”, - зазначив К.КУЛИКОВ, пояснюючи, що сьогодні у слуханнях взяли участь, зокрема, прокурор Києва, народні депутати, екс-міністр охорони здоров’я, керівники профспілок. “Це є свідченням, по-перше, некомпетентності людини з точки зору її як професіонала у даній галузі”, - заявив голова ТСК.

З іншого боку, за його словами, це також є свідченням некомпетентності Л.КАЧУРОВОЇ уже як людини, яка повинна відслідковувати зміни до законодавства, які вносяться. “Сьогоднішні норми законодавства надають комісії досить серйозні повноваження, які є у правоохоронних органів. Тому я передам це безпосередньо секретарю Київради, оскільки мер хворіє. Я дуже не рекомендую таким чином жартувати з комісією. Наступна санкція щодо даної особи (Л.КАЧУРОВОЇ) - це буде привід”, - застеріг К.КУЛИКОВ.

Він також повідомив, що дав доручення отримати у КМДА матеріали про законність призначення Л.КАЧУРОВОЇ на посаду, яку вона зараз обіймає.

У ході слухань озвучувалась інформація щодо необхідності перевірки правоохоронними органами законності дій посадовців мерії під час здійснення тендерних процедур із закупівлі обладнання для медустанов столиці, автомобілів швидкої допомоги, ситуації зі станом забезпечення медичних установ препаратами та іншим необхідним для роботи матеріалом, а також ситуації з фармацевтичним напрямком, а саме - роботою аптек міста. Відповідні матеріали передбачається передати на вивчення у прокуратуру Києва.

К.КУЛИКОВ повідомив, що відповідні слухання протягом найближчих двох тижнів будут проведені по всіх напрямках життєдіяльності столиці. Наприкінці березня планується зробити попередні висновки щодо діяльності КМДА.

За словами голови ТСК, він очікує, що наступні слухання чи засідання, що проводитиме ТСК, чиновники КМДА не ігноруватмуть.

“Я звернуся до (секретаря Київради) Олеся ДОВГОГО, щоб зібрав усіх заступників голови КМДА і порекомендував їм ставитись більш уважно до дій комісії, і на всіх слуханнях, які стосуються безпосередньо їх питань, щоб безпосередньо був присутнім начальник управління і заступник, який курує питання”, - сказав К.КУЛИКОВ.

За його інформацією, на сьогодні ніяких перешкод чи проблем в роботі з КМДА комісія не має.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття незаконних розпоряджень посадовими особами КМДА.

Головою комісії обрано К.КУЛИКОВА, заступником – члена фракції КПУ Миколу КРАВЧЕНКА. До складу комісії увійшли по три депутати від БЮТ та Партії регіонів, один – від Блоку Литвина, один – від НУ-НС.

У березні планується попередній звіт комісії.