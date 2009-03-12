Сьогодні - Всесвітній день боротьби з глаукомою

Сьогодні світ відзначає День боротьби з глаукомою, який вперше було проведено минулого року за ініціативою Всесвітньої асоціації по боротьбі з глаукомою і Всесвітньої асоціації пацієнтів, хворих на глаукому. Ці організації запропонували щорічно відзначати Всесвітній день боротьби з глаукомою в один з днів березня.

Глаукома – це захворювання очей, яке характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску. Початок недуги протікає безсимптомно, проте якщо лікування цього підступного захворювання не проводиться, то поступово звужується поле зору – пацієнт перестати помічати розташовані збоку об`єкти. Подальша відсутність лікування призводить до прогресуючого зниження зору. Причому з часом можлива втрата центрального зору аж до повної сліпоти.

Найважливішим для лікування наслідків глаукоми є її максимально раннє виявлення, проте понад половина людей, які страждають на цю хворобу, навіть не підозрююють про це. Хоча глаукома може виникнути в будь-якому віці, починаючи з народження, але поширеність захворювання значно збільшується після 40 років. Так, частота вродженої глаукоми складає 1 випадок на 10-20 тисяч новонароджених, у віці 40-45 років первинна глаукома спостерігається приблизно у 0,1% населення. У віковій групі 50-60 років глаукома охоплює 1,5%, а у осіб старше 75 років – більше 3%. Це захворювання займає одне з перших місць серед причин невиліковної сліпоти і має важливе соціальне значення. Медики рекомендують людям, що входять до так званих "груп підвищеного ризику", перевіряти зір, щонайменше, двічі на рік. Це особливо актуально для пацієнтів з історією сімейних захворювань глаукомою, тих, хто страждає сильною короткозорістю або далекозорістю, а також людей старше 60 років.