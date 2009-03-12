Держава відтепер допомагатиме не всім малозабезпеченим сім’ям

Малозабезпеченим сім’ям не надаватиметься державна соціальна допомога, якщо працездатний член сім’ї не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості та не навчається.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, це передбачено у постанові, прийнятій урядом на черговому засіданні 11 березня.

За словами міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ, „урядова постанова розроблена у зв’язку з прийняттям Закону „Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Разом з тим Комісіям при місцевих органах виконавчої влади в окремих випадках надано право приймати рішення про надання допомоги особам, які не працюють, у разі, якщо у їх сім’ях виховується троє і більше дітей, або у складі сім’ї є інвалід, а також якщо сім’я не має будь-яких джерел для існування в результаті тривалої хвороби одного або кількох членів сім’ї, поінформувала Л.ДЕНІСОВА.

Крім того, постановою врегульовується питання визначення часу, з якого припиняється виплата допомоги, якщо було навмисно подано недостовірну інформацію чи приховано реальний стан речей, що вплинуло чи могло би вплинути на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру. За таких обставин виплата призначеної допомоги припиняється з місяця, в якому було виявлено порушення, сказала міністр.