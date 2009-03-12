У Європі запровадили збір за забруднення повітря та шум

Європарламент схвалив запровадження зборів з вантажівок за забруднення повітря та шум.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Саїда Ель ХАДРАУЇ (група соціалістичних партій, Бельгія), схваленій 11 березня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За це рішення проголосували 359 депутатів, проти – 256, утрималися – 86.

У документі депутати висловилися за підтримку принципу, відповідно до якого забруднювач платитиме більше. Вартість зборів, зокрема, залежатиме від стандарту машини (від Євро 0 до Євро VI).

Депутати також підтримали запровадження зборів у години пік з вантажівок, але лише за умови, якщо такі ж збори будуть запроваджені країнами-членами ЄС і до легкових автомобілів, які, на переконання Європарламенту, також відповідальні за “пробки” на дорогах.

Європарламент також визначив цілі, на які мають використовуватися гроші, отримані від додаткових зборів – покращення екологічних стандартів автомобілів та розвиток альтернативної транспортної інфраструктури.

Депутати також висловилися за запровадження так званої “гірської” надбавки для автодоріг у горах, доходи від якої мають витрачатися на будівництво паралельних транспортних коридорів.

Новий проект директиви, яким вносяться зміни до директиви від 1998 року, передбачає також, що нові збори можуть застосовуватися до всіх автомобілів вагою більше 3,5 тонни та застосовуватися до всіх доріг, на яких спостерігається значний міжнародний транспортний потік.

Водночас з доповіді були вилучені конкретні методики розрахунку нових зборів. Разом з тим, депутати вважають, що додаткові збори мають привести до підвищення загального рівня платежів з вантажівок максимум на 3%.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту підтримав проект доповіді 12 лютого.