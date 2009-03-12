Стовбурові клітини відновлюють м'язи

Команда вчених з університету Колорадо визначила тип стовбурових клітин скелетно-м`язової тканини, що сприяють відновленню після травм.

Досліди, проведені на мишах, мають величезне значення для терапії враженої, хворої або старіючої тканини м`язів, а також при м`язовій дистрофії.

Нові клітини були знайдені серед клітин-супутників, розташованих між волокнами м`язів та сполучною тканиною, які відповідають за відновлення та живлення мускулатури, говорить професор Бредлі Олвін з Відділу молекулярного, клітинного та біологічного розвитку.

Коли волокна м`язів травмовані, клітини-супутники починають ділитися, створюючи спеціальні мускульні клітини для відновлення. Ця популяція стовбурових клітин, відкрита вченими, дублює їх функції. За допомогою їх введення в пошкоджену тканину було відновлено кількість клітин-супутників, і м`язи мишей регенерували.

«Це дослідження показало, яким чином клітини-супутники утримують свою чисельність у вражених тканинах», - говорить Олвін. – «Ми сподіваємося, що відкритий метод дозволить нам відновлювати пошкоджені або хворі тканини».

Стовбурові клітини відрізняються здатністю відновлюватися після ділення і диференціації. У здорових тканинах м`язів кількість клітин-супутників постійно підтримується, тому вчені вважають, що частина цих клітин є стволовими.

У дослідах вони вводили 2 500 кліток-супутників СП в травмовану область. При цьому 75% нових клітин було одержано з введеного числа. Таким чином, впровадження стовбурових клітин впливало на здібність клітин до ділення.

Дослідження є важливим для м`язової дистрофії, що відбувається через втрату білка дистрофина, внаслідок чого м`язові тканини розшаровуються.

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