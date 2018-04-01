Колись російський біолог і селекціонер Іван Мічурін назвав волоський горіх хлібом майбутнього. І недарма – в його ядрах є всі необхідні речовини для життєзабезпечення людини. По своїй харчовій цінності волоські горіхи близькі до вершкового масла й перевершують молоко та м`ясо. А по калорійності - вдвічі перевищують пшеничний хліб.

Лікувальні властивості волоського горіха відомі з найдавніших часів. Перші письмові згадки про них ми знаходимо в працях Авіценни, який відзначав, що "вичавлений сік горіхового листя корисний якщо з вуха тече гній. Горіхове масло допомагає від гангрени, бешихового запалення і свищів у області очей. З інжиром і рутою горіхи є ліками від всіх отрут, а, змішані з цибулею та сілью, вони будуть хорошою лікарською пов`язкою від укусу скаженого собаки та інших тварин".

У народній медицині волоський горіх застосовують при запальних процесах в шлунку та кишечнику, рахіті, ексудативному діатезі, кровотечах і подагрі. Зовнішньо його препарати рекомендують для загоєння ран, що виникли при хронічному отруєнні ртуттю, при хворобах ясен, викликаних дефіцитом вітамінів, і при запаленні очей (золотуха).

Відвари з листя волоського горіха також з давніх пір використовуються для лікування багатьох захворювань. Вони мають тонізуючу, загальнозміцнюючу дію, покращують обмін речовин при хворобах шкіри, сприяють розчиненню інфильтратів, загоєнню гнійних ран, мають в`яжучу , легку послаблюючу і протиглистову дію.

В китайській медицині ядро зрілих горіхів застосовують при нирковокам`яній хворобі, в Англії - при діабеті та атеросклерозі, в Таджикистані - при захворюваннях шлунку (для чого ядро подрібнюють і змішують з кишмишем). У народній медицині Грузії вичавлений сік зелених горіхів, додають до меду та використовують для полоскання при захворюванні горла. Згідно східної філософії, волоський горіх укріплює головні органи - мозок, серце та печінку.

Завдяки багатому змісту нешкідливих рослинних жирів, цей цінний продукт харчування (особливо для літніх людей) має важливе значення в лікуванні та профілактиці серцево-судинної патології та атеросклерозу, а також при деяких захворюваннях печінки.

Ядра горіха містять пектинові, дубильні та фарбувальні речовини, клітковину, вітаміни А1, З, Р, Е, групи В, каротиноїди, а також фітонциди. Багаті вони й мінеральними речовинами: фосфором, калієм, кальцієм, сіркою, магнієм, залізом, марганцем, алюмінієм, цинком. У меншій кількості в них містяться йод, бір, мідь, кобальт, хром, фтор, стронцій. А в листі волоського горіха виявлені кавова кислота, вітаміни С і Е, каротиноїди, серотонін, мінеральні речовини й навіть нікотин.

Препарат волоського горіха юглон в офіційній медицині використовують у вигляді розчинів і мазей (для лікування туберкульозу шкіри, при епідермофітії, а також поразках шкірних покривів стрептококовою і стафілококовою інфекцією). Також його призначають при лікуванні екземи, лишаїв, а також пародонтозу ("слабкі ясна"). Препарат каріон з листя горіха використовується для лікування вовчаку.

Ядра горіха рекомендують при великому фізичній та розумовій втомі, при значній втраті ваги, сидячому способі життя, а також людям після важкої хвороби, при хворобах нирок, хворим на подагру, базедову хворобу, тим, хто страждає порушенням кровообігу.

Варто звернути увагу на волоський горіх і діабетикам. Настій листя і перегородок волоського горіха володіє гіпоглікемічною дією. Він знижує рівень цукру в крові. Проте в даному випадку слід застосовати не спиртні екстракти та витяжки, а водні. Наприклад, перегородки від 40 горіхів заливають стаканом кип`ятку, витримують на водяній бані 1 годину, остуджують і проціджують. Приймають по 1 ч. л. 3 рази на день.

А ще волоські горіхи ефективні для відновлення чоловічої статевої функції. Для цього рекомендується в день з`їдати дюжину горіхів. Особливо корисні вони в поєднанні з медом і сухофруктами. Рецепт простий: подрібніть горіхи і перемішайте з медом. Приймайте 3 рази на день по 3-4 ст.л. суміші. Також прекрасно діють горіхи в поєднанні з молоком (особливо козиним).

Якщо горіхи погано засвоюються, їх досить злегка підсмажити. На думку медиків, білки волоського горіха по своїй цінності не поступаються тваринним. А велика кількість вуглеводів (глюкоза, сахароза, крохмаль) дозволяє активізувати розумові процеси. Але майте на увазі, що через високу калорійность горіхи не бажано вживати людям з надмірною вагою.

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