Епідемії грипу в столиці не буде

Як розповів замначальника Управління охорони здоров`я Владимир Загородній, за перший тиждень весни захворіло лише 25 тисяч киян (епідемпорог складає близько 59 тисяч чоловік).

"За станом на 9 березня, показники застудних захворювань - в рамках норми. За останній тиждень, а це 10 тиждень 2009 року, це нижче епідемпорога майже на 58%", - говорить Загородній. Лікарі, щоправда, не радять поки зловживати легким одягом - погода мінлива, пише "Сегодня".