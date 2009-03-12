Внаслідок вибуху у Запоріжжі поранені медики «швидкої» (фото)

Внаслідок пожежі й вибуху в гаражному кооперативі ВАТ "Укрграфіт" у Заводському районі Запоріжжя постраждали 11 осіб.

Як повідомила УНІАН помічник начальника ГУ МНС у Запорізькій області Юлія БАРИШЕВА, "за уточненими даними, внаслідок вчорашньої пожежі, що призвела до вибуху, постраждали загалом 11 осіб. Власник гаража отримав опіки 46% поверхні тіла, один із медиків "Швидкої", що виїхала на пригоду, - опіки близько 25% поверхні тіла, другий медик так само був госпіталізований з опіками. Крім того, направлені на обстеження 8 співробітників МНС, які брали участь у ліквідації пожежі й наслідків вибуху - пожежники отримали опіки 1-2 ступеня".

За словами Ю.БАРИШЕВОЇ, причина таких серйозних наслідків пожежі в гаражному кооперативі - об`єкт займання, який виявився не просто гаражем, а підпільним сховищем нафтопродуктів.

"Після гасіння пожежі, для ліквідації якої було задіяно 15 одиниць спецтехніки і 65 пожежників, під гаражем було виявлено підземний поверх, а в самому гаражі безліч ємностей для палива й "рукав" для зливу палива з бензовозу", - розповіла Ю.БАРИШЕВА, зазначивши, що у зв`язку з даними обставинами зараз перевірку за фактом пожежі й вибуху проводять правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня близько 14.00 у Заводському районі Запоріжжя - на території гаражного кооперативу ВАТ "Укрграфіт" сталася пожежа в одному з гаражів, на гасіння якої виїхали 2 чергових караули. Після того, як палаючу будівлю було практично загашено, в ній стався вибух, внаслідок якого постраждали люди, які знаходилися на місці події, й декілька сусідніх гаражних будов, а пожежа розгорілася з новою силою.

Остаточно ліквідувати займання вдалося лише о 19.00 - через майже 5 годин після виникнення пожежі.