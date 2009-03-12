Україна зазнає серйозних демографічних втрат - ООН

У Молдові, Україні й Росії найнижчі показники тривалості життя серед промислово розвинених держав. При цьому ці три країни перебувають у списку 45 держав, що зазнають серйозних демографічних втрат. Як повідомляє Центр новин ООН, про це мовиться в переглянутому прогнозі Відділу ООН з питань народонаселення "Перспективи світового народонаселення, 2008".

В середу його представила у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку директор Відділу Ханія Слотнік. Вона повідомила, що у 45 державах світу, серед яких Білорусь, Болгарія, Грузія, Німеччина, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Росія, Румунія й Україна, за період з 2010 до 2050 кількість населення скоротитися, щонайменше, на 10%. Автори доповіді пропонують цим країнам рятувати ситуацію за рахунок мігрантів.

У доповіді звертається увага на те, що середня тривалість життя у світі за останні десятиліття збільшилася, але в країнах Східної Європи вона скорочується - з 69, 6 років у 1965-1970 роках до 69,2 в 2005-2010 роках. "Не дивлячись на певне поліпшення показників після кінця 1990-х років, у Молдові, Росії й Україні на даний час найнижчі показники очікуваної тривалості життя серед розвинених країн - нижче 70 років", - наголошується в доповіді. Середня тривалість життя людей у сусідніх західноєвропейських державах майже на 10 років вища.

До 2050 року населення Землі збільшиться на 2,3 мільярда людей - з 6,8 мільярдів сьогодні до 9,1 мільярда у 2050 році. При цьому цифру 9 мільярдів визначали, виходячи з середніх показників народжуваності у 2,56, а до 2050 року - 2,02 дитини на кожну жінку. Проте невеликі відхилення від середніх показників можуть привести до абсолютно інших результатаів.

Представник ООН звернула увагу на те, що населення розвинених країн збільшиться з 1,23 мільярдів людей в 2009 до 1,28 мільярдів у 2009 році завдяки прогнозованому підвищенню народжуваності в західних країнах - з 1,60 дитини на кожну жінку у 2006 році, до 1,64 - в 2005-2010 роках і притоку мігрантів. Проте в основному зміни кількості населення планети відбуватимуться за рахунок держав, що розвиваються. У 31 такій країні до 2050 року кількість населення подвоїться, а в Афганістані, Сомалі, Уганді, Нігерії й Буркіна-Фасо - виросте на 150%.

Також у доповіді мовиться, що населення розвинених держав продовжує старіти. До липня 2009 року у них проживатиме 264 мільйони осіб, старших 60 років, а до 2050 - 416 мільйонів.

За інформацією державного комітету статистики України, впродовж 2008 року кількість населення України зменшилася на 229 тисяч людей, станом на 1 січня 2009 року в країні проживало трохи більше 46,14 млн людей. Зменшення населення відбувалося виключно за рахунок природного скорочення - 243,9 тисяч людей, тоді як міграційний приріст складав 14,9 тисяч людей.

Варто зазначити, що, за даними ООН, Україна разом з Казахстаном і Росією сильно постраждають від падіння цін, глобальної рецесії, а також інвестиційного клімату, що погіршується.

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