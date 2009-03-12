Метадонове лікування наркоманів лише шкодить - російські лікарі
Замісна терапія - це легалізація наркотиків
Глава Роспотребнагляд, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко відкидає критику на адресу Росії через відмову вирішити так звану замісну терапію для лікування наркоманів, котрі вживають героїн.
"Замісна терапія нав`язується Росії і через міжнародні організації, і через інститути ООН. Але наші наполегливі прохання надати переконливі дані про ефективність замісної терапії на прикладі хоча б однієї країни, залишаються без відповіді", - заявив сьогодні Онищенко.
"Замісна терапія - це, по суті, легалізація наркотиків. Дозволивши її, ми випустимо ситуацію з-під контролю. У Росії запровадження замісної терапії недоцільно. Для цього немає організаційної, законодавчої та медико-соціальної бази", - сказав глава Роспотребнагляду.
Нагадаємо, у листопаді минулого року в Україні стартувала соціальна кампанія Зворотний квиток на підтримку замісної підтримуючої терапії для наркозалежних за підтримки Міжнародного фонду Відродження. Цей метод лікування застосовується у країні вже три роки, і, за словами представників фонду, ефективно.