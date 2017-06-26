Нові санітарні норми в Україні: азбест заборонять

Нові санітарні норми забороняють використання азбесту.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Міністерство юстиції зареєструвало наказ МОЗ від 29.03.2017 № 339 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест».

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Мета прийняття наказу – захист здоров'я працюючих та населення через зниження рівня захворюваності та смертності від хвороб, викликаних впливом азбестовмісного пилу. Ухвалення документу дозволить привести нормативно-правові акти МОЗ України у відповідність до міжнародного та європейського законодавства.

За даними ВООЗ у світі щороку близько 100 тис. осіб помирають через хвороби, спричинені впливом азбесту. Як свідчать міжнародні наукові дослідження, використання азбесту та продукції, в якій він міститься, може стати причиною таких захворювань як азбестоз, мезотеліома та рак легенів.

На основі результатів всебічних наукових досліджень канцерогенних речовин Міжнародне агентство з вивчення раку при ВООЗ віднесло азбест до першої, найбільш небезпечної категорії сполук зі списку речовин-канцерогенів, для яких існують достовірні відомості про їх шкідливість для людини. Також азбест спричиняє професійні захворювання на рак гортані, бронхів і легенів, на рак яєчника, а також на злоякісну мезотеліому плеври, очеревини, перикарда. У працівників видобувних та переробних підприємств цієї галузі, вірогідність виникнення пухлин у декілька разів більше, ніж у переважної більшості населення. Тому, з кінця XX століття у світі було розпочато процес заміни азбесту на безпечніші матеріали, а використання цієї речовини підлягають найжорсткішим обмеженням.

Основними споживачами азбесту в Україні є азбестоцементна та азбестотехнічна галузі. В Україні існує 7 підприємств, які виготовляють вироби з використанням хризотилового азбесту. На зазначених підприємствах працює близько 4 тис. осіб. Водночас є виробники, які вже налагодили виробництво шиферу без застосування азбесту.

У 2012 році Міністерство охорони здоров’я України наказом від 01 жовтня 2012 року № 762 затвердило Державні санітарні норм та правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів». Водночас, постановою головного державного санітарного лікаря України від 02.07.2012 р. №16 було затверджено гранично допустимі концентрації (ГДК) волокон хризотилового азбесту у повітрі робочої зони –одне волокно/см³, 1 клас небезпечності, канцероген.

Вказані нормативні акти розроблялися в рамках гармонізації з вимогами директиви 2009/148/ЄС. Але, на жаль в процесі підготовки документу від європейської директиви до українських санітарних правил і норм перейшла лише одна назва. Суть документа абсолютно відрізняється від вимог європейського законодавства. Європейський норматив ГДК волокон хризотилового азбесту у повітрі робочої зони – 0,1 волокно/см³ в 10 разів жорсткіший за український – 1,0 волокно/см³.

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Із розвитком виробництва штучних мінеральних волокон проблема використання азбесту набула не лише медичного, а й економічного характеру, в результаті чого у 1999 р. Європейською комісією була прийнята директива 1999/77/ЄС про заборону використання азбесту та виробів з нього в країнах Європейського Союзу з 1 січня 2005 р., а в 2009 р. – директива 2009/148/ЄС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі.

Україна підписала Пармську Декларацію на 5-ій Конференції Міністрів з питань охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища, взяла на себе зобов'язання розробити національний план дій по ліквідації пов'язаних з азбестом захворювань до 2015 року. У 2007 р. була запропонована Схема розробки національних програм з ліквідації захворювань, пов'язаних з азбестом. ВООЗ рекомендує заборонити використання всіх форм азбесту, як найефективніший спосіб боротьби з азбестообумовленими захворюваннями.

На стадії проекту наказ був узгоджений з усіма зацікавленими міністерствами, відомствами та Академією медичних наук України без зауважень. Проект також пройшов процедуру громадських обговорень, за результатами якої жодних зауважень та пропозицій не надходило.

Підприємства, що використовують азбест, імпортують його з Російської Федерації та Казахстану. За період 2006 – 1 пол. 2016 років в Україну було імпортовано 556 тис. тонн хризотилового азбесту. За останні десятиліття пропорція поставок азбесту становила: Росія – 64,5% (358,8 тис. тонн); Казахстан – 35,5% (197,2 тис. тонн.)