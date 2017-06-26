Уряд змінив порядок відшкодування вартості інсуліну

Кабінет міністрів України змінив порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну, передбачивши, що відшкодування вартості таких медикаментів за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюватиметься на рівні не вище затвердженої Міністерством охорони здоров'я референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб.

Читайте такожКабмін затвердив порядок надання регіонам субвенції на відшкодування вартості ліків

Відповідна постанова від 21 червня 2017 р. № 439 опублікована на Урядовому порталі.

Передбачається, що це дозволить забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та удосконалить механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечними закладами за відпущені ними зазначені ліки за фактичними цінами, які можуть бути нижчими за референтну ціну.

За інформацією МОЗ на сьогодні препарати інсуліну отримують 218 858 дорослих та 8 809 дітей.