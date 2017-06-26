Епідемія холери в Ємені: українцям краще відмовитися від поїздки до країни

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок в Ємен через спалах холери.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту консульської служби МЗС України.

Зокрема, за даними українських дипломатів у Twitter, через спалах холери в Ємені, померло понад тисячу осіб. Вони закликають українців дотримуватися рекомендацій МЗС.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Єменській Республіці, активізацією терористичної діяльності, спалахом епідемії захворювання на холеру, рекомендуємо громадянам України утриматися від поїздок до Ємену, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, найближчим часом залишити її територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі надзвичайної ситуації, загрози життю та здоров’ю, українцям слід невідкладно повідомляти про це на «гарячу лінію» посольства України в Королівстві Саудівська Аравія за номером телефону: +966505220193, адреса електронної пошти: emb_sa@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, у Ємені кількість людей з підозрою на холеру перевищила 200 тис. осіб.

Раніше МЗС радив українцям утриматися від поїздок до Ємену через загрозу терактів.