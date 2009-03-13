Як подолати “офісний” стрес

Всім відомо, що тривалий стрес може привзести до серйозних проблем зі здоров`ям, зокрема до захворювань серця, депресії, мігрені, переїдання та втрати інтересу до сексу. Коротше кажучи, приємного мало.

Навіть легкий стрес може вплинути на ваше самопочуття. Щоб допомогти вам зберегти внутрішню гармонію в наш непростий час, ми зібрали для вас 4 найпростіших способи як подолати стрес.

1. Не приховуйте свої проблеми.

Боїтеся звільнення? Над вами висне начальник? Купа роботи, а терміни підганяють? Відчуття безпорадності може все розладнати, незалежно від того, ким ви працюєте і на якій посаді. Щоб уникнути цих проблем, завжди намагайтесь бути в курсі всього. Намагайтесь дізнаватися якомога більше про все, що відбувається в компанії, на всіх рівнях, як вище, так і нижче за вас, та інформуйте інших. Якщо ви не знаєте, чим зайнятий ваш бос, то з великою вірогідністю і йому невідомо про ваші справи нічого невідомо.

2. Робіть паузи.

Безперервні трудові марафони тільки шкодять вашій продуктивності. Робіть регулярні перерви протягом всього робочого дня. Наприклад, через кожну годину відривайтеся від справ на 10 хвилин. І досить вже обідати за робочим столом! Завжди потрібно робити невелику перерву, щоб набратися сил.

3. Пам`ятайте, що ви недосконалі.

Багато хто з нас хвалиться своїм перфекціонізмом, неначе це добре. Прагнення робити все ідеально — перший спосіб заробити стрес. Прийміть як даність, що, можливо, є речі, які у вас не вийде зробити ідеально. Але це не відміняє того, що ви цілком в силах виконати їх як слід. Зосередьтесь на цьому замість прагнення до ідеалу. Все одно він недосяжний.

4. Зав`язуйте з роботою після п`яти годин вечора.

Ми дуже часто не розуміємо, наскільки наше особисте життя відбивається на кар`єрі. Якщо з особистим життям щось не так, то рано чи пізно це виллється в проблеми на роботі, оскільки там ми проводимо більшу частину дня. Ці проблеми важливі не менше, ніж ваші службові зобов`язання, пише lekarna. Якщо залишати їх без уваги, не варто й сподіватися на те, що стрес пройде сам по собі.

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