Низьковуглеводні дієти погіршують пам'ять

Дієти, засновані на продуктах з низьким вмістом вуглеводів, допомагають тим хто хоче схуднути. Але як виявилося, такі види дієт небезпечні для інтелекту людини.

Дослідження представників університету Бостона з`ясували, що у тих, хто дотримується низьковуглеводних дієт, а також зовсім відмовляється від споживання вуглеводів, поступово починає погіршуватися пам`ять.

Був проведений експеримент за участю 19 жінок у віці 22-55 років.

Частина представниць слабкої статі протягом одного тижня дотримувалися низькокалорійних дієт, а інші - низьковуглеводних.

Після закінчення 7 днів фахівці провели з добровольцями ряд тестів на інтелект. Ті жінки, які вживали продукти з низьким змістом вуглеводів, показали набагато гірші результати, ніж інші.

У цих жінок погіршилася просторова та візуальна пам`ять, і сповільнилася реакція.

Вчені пояснили результати експерименту тим, що низьковуглеводні дієти вимагають скорочення споживання глюкози, яка просто необхідна для швидкої роботи мозку і підняття тонусу організму.

Passion.ru