Чому діти хворіють на онкологію

Дослідники виявили вісім схожих генів, мутації яких відповідають за розвиток гранулобластоми - найпоширенішої пухлини мозку у дітей.

«Це відкриття допоможе дослідникам створити ефективніші ліки, які підвищать виживаність дітей і зменшать число побічних ефектів», - говорить Крістін Вільямс з Канадського науково-дослідного інституту товариства раку.

При нормальному функціонуванні ці вісім генів створюють білок, який подає сигнал мозку, що розвивається, і той припиняє рости. Але зміна генів приводить до неконтрольованого розростання і раку.

Ліки, призначені для дії на вказані білки, вже розробляються.

Вчені обстежили більше 200 зразків пухлин, взятих у дітей з Канади, США, Англії, Польщі та Саудівської Аравії. Впродовж трьох з половиною років дані аналізувалися, оскільки ці генні мутації ніколи не розглядалися у зв`язку з раком.

З 250 канадських дітей, у яких щорічно виявляють рак, виживають 70%. Пухлини мозку – основна причина дитячої смертності. Гранулобластома зазвичай розвивається в задньому відділі мозочка і найчастіше вона зачіпає дітей молодше 18 місяців.

Ті, що вижили страждають від важких фізичних і неврологічних проблем, викликаних захворюванням та побічними ефектами від радіотерапії та хіміотерапії.

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