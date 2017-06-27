Європейські експерти закликають Україну оголосити "нульову толерантність" щодо жорсткого поводження і тортур

За участі моніторингової місії ООН з прав людини в Україні відбулося засідання Міждисциплінарної робочої групи з розробки медичного стандарту документування катувань.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, міждисциплінарна робоча група з розробки медичного стандарту документування катувань розглянула моделі впровадження Стамбульського протоколу на досвіді інших країн.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер зауважила, що засідання Міждисциплінарної робочої групи з розробки медичного стандарту документування катувань символічно відбулося у Міжнародний день на підтримку жертв катувань - 26 червня.

У МОЗ поінформували, що моніторингова місія ООН з прав людини, що тривала в Україні з 16 лютого до 15 травня 2017 року засвідчила, що в Україні продовжується систематичне застосування тортур і жорстокого поводження. Зокрема, для отримання зізнань з боку правоохоронних органів до затриманих у справах, пов’язаних із конфліктом.

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню опублікував доповідь про результати останнього відвідування України. Комітет закликав Україну оголосити політику «нульової толерантності» жорстокому поводженню та катуванню.

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Експерти підкреслювали, що потурання катуванню та іншому жорстокому поводженню – грубе порушення медичної етики. Факти катування не повинні замовчуватися. Саме медичні працівники – перші до кого звертаються за допомогою жертви. Лікарям необхідно вміти оцінити стан жертви катування та знати як вірно зафіксувати зміни в фізичному та психічному стані потерпілого.

Як зазначила Парвіна Наврузова, представник міжнародної неурядової організації «Лікарі за права людини», дуже важливе залучення до теми несудових лікарів, їхня підготовка допоможе розгледіти та задокументувати факти, допомогти людині.

Судово-медичні та судово-психіатричні експерти, як лікарі з особливими знаннями та особливою роллю в здійснені правосуддя, є фахівцями, від кого залежить чи отримає суд належні докази катування чи ні. Проте надзвичайно важлива роль лікаря первинної ланки.

Для ефективного медичного документування катування, Міністерство розпочало роботу над медичним стандартом «Медичне документування катування чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання».