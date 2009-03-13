Економічна криза спричиняє дискримінацію на роботі

Коли люди відчувають себе під загрозою зовнішніх чинників, таких, як фінансова криза, зростає статева і національна дискримінація на робочому місці, стверджують психологи Університету Джорджа Мейсона /США/. Згідно їх спостереженням, за часів економічних труднощів збільшується нервова напруженість і, як наслідок, працедавці і співробітники міняють своє відношення до нових службовців і відносяться до них настороженіше. Особливо це стосується категорій так званих національних меншин - було відмічено, що в період економічного спаду в Америці все важче знайти роботу емігрантам і темношкірим жінкам.

Багато працівників відчувають сьогодні негативні фінансові наслідки, зокрема скорочення грошових бонусів, повільне просування по кар`єрних сходах, відпустка за свій рахунок і втрата роботи, говорить професор Університету Джорджа Мейсона Еден Кінг. Чим менше робочих місць і ресурсів, тим вище стає конкуренція, тим самим часто приводячи до соціальних забобонів, стереотипів і емоційної напруженості серед співробітників. Аутсайдерами стають різні меншини, яких зараховують до соціально неблагополучних верств населення і намагаються не брати на роботу, пояснюють експерти. В такій ситуації під категорію меншин потрапляють не тільки приїжджі робочі, але і жінки, що претендують на високі посади в "чоловічих професіях", люди з невеликим досвідом роботи або його відсутністю, а також ті, хто часто міняв місце роботи.

ami-tass.ru