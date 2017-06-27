Парубій сподівається, що парламент наступного тижня розгляне у другому читанні закони щодо медреформи

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що парламент наступного пленарного тижня розгляне у другому читанні законопроект щодо проведення медичної реформи.

Читайте такожУ ВР створено робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про медичну реформу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Говорячи про готовність проекту закону щодо реформування системи охорони здоров’я, Парубій зазначив, що це питання перебуває на розгляді у профільному комітеті.

"Зараз працює комітет, й одночасно працює робоча група", - сказав він.

Спікер висловив сподівання, що вони доопрацюють подані до законопроекту правки, аби парламент наступного пленарного тижня міг розглянути його в другому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з декількох необхідних для проведення медичної реформи.

20 червня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я було створено робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту № 6327.