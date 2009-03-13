Який шоколад корисний?

Доктор Джойс Шнайдер (Joyce Schneider) попереджує, що все, що нам відомо про корисні властивості шоколаду, відноситься в основному до какао.Молочний і навіть гіркий шоколад містить занадто багато цукру, щоб вважатися корисним продуктом. Крім того, плитковий шоколад зберігає свою форму завдяки насиченим натуральним або модифікованим жирам, які нейтралізують користь какао. Любителі шоколаду можуть приготувати власний гарячий шоколад, щоб бути Впевненими в його складі.

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