Медичні заклади Міноборони продовжують отримувати фінансову благодійну допомогу
12:44, 27 червня 2017Країна
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Повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
Військові частини та медзаклади отримали близько 65 млн. грн благодійної допомоги / УНІАН
Цього року військові частини Збройних сил України та військові медзаклади отримали благодійної допомоги на загальну суму близько 65 млн. грн.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
«Цього року до військово-медичних закладів та військових частин ЗСУ надійшло благодійної допомоги у натуральному вигляді на загальну суму близько 65 млн. грн.», - сказав Гуцуляк.
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