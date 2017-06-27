Медичні заклади Міноборони продовжують отримувати фінансову благодійну допомогу

Цього року військові частини Збройних сил України та військові медзаклади отримали благодійної допомоги на загальну суму близько 65 млн. грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Цього року до військово-медичних закладів та військових частин ЗСУ надійшло благодійної допомоги у натуральному вигляді на загальну суму близько 65 млн. грн.», - сказав Гуцуляк.