Українських дітей в школах годують забороненими продуктами

У шкільних буфетах реалізують продукти харчування, які містять заборонені інгредієнти. Про це на прес-конференції заявив начальник науково-дослідного центру випробувань продукції "Укрметтестстандарту" Володимир Семенович.

Він повідомив, що перевірка показала наявність в шкільних буфетах продуктів харчування, що містять складові, заборонені відповідним сумісним наказом міністерств освіти та охорони здоров`я по реалізації в школах і ліцеях. У цукерках виявлений заборонений фарбник, а у ряді продуктів харчування - трансізоміри.

Також В.Семенович заявляє про недостатній контроль з боку МОЗ над якістю харчових продуктів, зокрема щодо використання шкідливих складових, таких як карбоксиметилцелюлоза.

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