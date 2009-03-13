Антидепресанти можуть викликати раптову серцеву смерть

Приймаючи антидепресанти, жінки опиняються в зоні ризику раптової серцевої смерті, хоча точну природу такого зв`язку вчені не встановили.

Відкриття зовсім не вказує на те, що антидепресанти небезпечні для життя.

«Ми підозрюємо, що їх використання - маркер для людей з глибокою депресією», - пояснює доктор Вільям Ванг з Медичного університету Колумбії. – «Використання антидепресантів може лише підтверджувати серйозніші проблеми».

Депресія пов`язана з ризиком серцевого нападу більш фізіологічно, ніж психологічно. «У жінок з серйозними депресивними ознаками були високі норми таких чинників ризику, як гіпертонія, діабет і куріння», - говорить автор дослідження.

Жінки з клінічною депресією вдвічі частіше вмирають від раптової серцевої смерті.

Дослідники покладались на дані 63 000 жінок, що брали участь у Дослідженні здоров`я медсестер. Вони виявили, що в зв`язку з депресією і ризиком для серця, саме прийом антидепресантів асоціювався з раптовою серцевою смертю.

Попередні дослідження говорили про зв`язок депресії та вищої смертністі серед людей, які вже скаржилися на серце. Проте в даному дослідженні жінки не були діагностовані з подібними недугами.

«Основним клінічним значенням є те, що управління чинниками ризику ішемічної хвороби серця особливо важливе для тих, у кого наголошуються ознаки депресії», - резюмує Ванг.

За заявою експертів, найімовірніше, застосування антидепресантів указує на серйозність депресії, що заслуговує уваги. У іншому дослідженні говорилося, що відчуття гніву і ворожості також підвищують ризик серцевих захворювань у здорових людей і погіршують стан пацієнтів,що вже страждають від серцевих недуг.

Дратівливість на 19% збільшила ризик серцевих нападів серед здорових людей, і на 24% - серед людей з ішемічною хворобою серця.

Британці підтвердили зв`язок між депресією та хворобами, доводячи, що поведінкові чинники підвищують ризики. Але така дія може бути пояснена курінням, ожирінням, слабкою фізичною активністю або перевтомою, говорять вчені.

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