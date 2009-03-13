У Кіровограді створили КП «Поліклінічне об’єднання»

Депутати Кіровоградської міської ради ухвалили рішення про створення комунального підприємства «Поліклінічне об’єднання», до складу якого увійдуть кілька медичних закладів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення, що було доопрацьоване після протесту прокурора, підтримали 42 депутати із 67 зареєстрованих у сесійній залі.

За словами начальника міського управління охорони здоров’я Любов ПИВОВАРЧУК, до об’єднання увійдуть поліклінічні відділення 1-ї та 3-ї міських лікарень, лікарні швидкої допомоги і три жіночі консультації.

«Об’єднання допоможе розвивати стаціонарні технології, раціонально призначати медичні кадри, диференційовано здійснювати фінансування лікарень та поліклінік. Майже всі області України перейшли на таку практику», - зауважила Л.ПИВОВАРЧУК.

Вона також зазначила, що прийняте рішення є організаційним і не вплине на роботу лікарів, а лише зробить медичне обслуговування доступнішим і якіснішим.