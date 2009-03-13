У Львові відкрито стоматологічну конференцію

Вчора у Львові розпочала роботу IV Східноєвропейська конференція з питань стоматологічної імплантації, яка працюватиме до 14 березня.

Як повідомили УНІАН в Асоціації імплантологів України, яка виступила організатором заходу, у конференції беруть участь представники 23 країн – України, Австрії, Бельгії, Білорусі, Італії, Іспанії, Ізраїлю, Литви, Молдови, Кіпру, Польщі, Росії, США, Франції, Швеції, Німеччини, Казахстану, Японії, Швейцарії, Грузії, Румунії, Азербайджану, Киргизстану.

У рамках конференції відбудеться симпозіум для зубних техніків і стоматологів-ортопедів, симпозіум для асистентів стоматолога, гігієністів та адміністраторів стоматологічних установ і симпозіум молодих вчених.

«Інтенсивний розвиток стоматологічної імплантації після тривалого застою, який став наслідком офіційної заборони імплантації в СРСР до 1986 року, спонукав Асоціацію імплантологів України організувати у 2002 році у Львові I Східноєвропейську конференцію з проблем стоматологічної імплантації із залученням провідних фахівців-імплантологів та спеціалістів з реконструкції кістки. За час, що минув від першої конференції, відбувся значний поступ у розвитку імплантології. Розширенню можливостей цієї галузі сприяли розробки нових оперативних технологій, видів імплантатів, біоматеріалів-замінників кістки та матеріалів, що стимулюють та прискорюють утворення нової кістки, теоретичне та експериментальне обґрунтування можливостей навантаження імплантатів ортопедичними конструкціями, клітинно-тканинна біоінженерія», - повідомили організатори цьогорічної конференції.