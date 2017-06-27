Фармацевтична корпорація «Артеріум» зазнала хакерської атаки, повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

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«У нас кібератака на компанію. Всі комп'ютери «полетіли», - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки. Про хакерську атаку на свої ресурси повідомила державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго», а також столична енергопостачальна компанія «Київенерго». Крім того, про хакерську атаку повідомила найбільша українська компанія експрес-доставки «Нова пошта».