Херсонська облрада просить дозволу закуповувати імпортні інсуліни

Депутати Херсонської обласної ради звернулися до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України з пропозицією внести зміни до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості" від 18 грудня 2008 року № 694-VI щодо не розповсюдження його дії на придбання ліків та препаратів медичного призначення іноземного виробництва для профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету.

Як передає кореспондент УНІАН звернення було прийнято на сесії облради 12 березня.

Зокрема, депутати Херсонської обласної ради занепокоєні станом забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами іноземного виробництва через неможливість їх закупівлі відповідно до чинного законодавства. Згідно з вищеназваним законом, який вступив у дію із 3 лютого, з метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово, до 1 січня 2011 року, встановлена вимога, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні. Оскільки в Україні інсуліни виробляють ЗАТ "Індар" та ВАТ "Фармак", то закупівля інсулінів повинна проводитися тільки у вказаних вітчизняних виробників.

На думку депутатів, препарати інсуліну виробництва різних компаній не можна вважати біоеквівалентними, що не дає змоги довільно змінювати один вид препаратів інсуліну на інший. Ті факти, що діюча речовина інсулін є однаковою та тривалість дії співпадає, не є основою для проголошення біоеквівалентності препаратів.

Для отримання найкращого результату лікування доцільно використовувати одному хворому препарати виробництва однієї компанії, що підтверджено міжнародним досвідом. Переведення хворих з одних препаратів на інші може спричинити погіршення стану компенсації, тому закупівлю препаратів інсуліну рекомендовано здійснювати на основі замовлень лікарів-ендокринологів на конкретні препарати інсуліну.

На початок року лише в м. Херсоні під диспансерним наглядом перебувають 74 тис. 970 хворих на цукровий діабет – це 2,2% від постійного населення міста. Інсулінозалежних – 1 тис. 957, що становить 26,1% від усіх хворих на цукровий діабет.