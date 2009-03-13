Пісне харчування уповільнює розвиток раку

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту пояснили, чому зростання онкологічної пухлини залежить від харчування людини.

Зв`язок між кількістю споживаних калорій і розвитком певних видів пухлин вчені виявили ще сотню років тому. Проте як цей механізм працює на молекулярному рівні, було неясно.

Нада Калаані і Девід Сабатіні провели дослідження на мишах. Генетично модифікованим гризунам з ослабленим імунітетом було трансплантовано шість видів людських ракових пухлин. Потім тварин розділили на дві групи: одна впродовж двох-трьох тижнів одержувала стандартне харчування, а в другій калорійність раціону була скорочена на 40%. В результаті миші з другої групи втратили 20-30% ваги.

Результати експерименту показали: чутливість ракової пухлини до голодування залежить від активації ферменту фосфатиділінозітол-3-кинази (PI3K), який грає важливу роль в розмноженні ракових клітин. Якщо сигнальний шлях PI3K закритий, пухлина відповідає на дієтичні обмеження, і навпаки.

Відкриття массачусетських вчених має велику важливість, оскільки може допомогти в створенні ліків, які зупиняють зростання пухлин, імітуючи ефект низькокалорійного харчування.

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