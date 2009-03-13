П'ять правил дієвої дієти

У великому різноманітті дієт легко заплутатися. Інколи читаєш меню двотижневої дієти, і руки опускаються, ну нереально таке винести! Особливо, якщо працюєш або завалений справами по дому. Експрес-дієти допомагають, але ненадовго, а потім втрачена вага повертається з лишком. Якже потрібно харчуватися, щоб бути стрункою і повною сил?

За останніми даними статистики Інституту НДІ живлення РАМН, 60% жінок хоча б один раз на рік сідають на дієту. 43% з них вибирають експрес-дієти, щоб скинути 2- 5 кг за декілька днів перед святами або важливими для себе подіями. І лише 5% жінок підтримують стабільну вагу і дотримуються правил здорового харчування. Не вживають жирного, солодкого, мучного і випивають по 2-2,5 літра води на день.

Ми приводимо п`ять головних правил ефективної дієти, дотримуючись яких постійно, ви не відчуватимете проблем із зайвою вагою.

Правило 1. Живі бактерії для шкіри

Обов`язково включайте в свій щоденний раціон живлення продукти з живими біфідобактеріями: біфідокефір, біфідок, біфідолайф або будь-які інші напої, збагачені біфідофлорою. Корисні бактерії очищають кишечник і покращують його роботу. Зашлакованность організму та проблеми з кишечником, як відомо, завжди відбиваються на шкірі.

Правило 2. Незамінні білки

Білки – це будівельний матеріал для нашого організму. Їх брак в денному раціоні відбивається, перш за все, на шкірі та волоссі. Після дієт, збіднених білками, схудлі жінки зазвичай виглядають як бліді тіні, і оточуючі побоюються, чи не хворі вони на страшну хворобу.

Так от, щоб після дієти не виглядати, як ходячий труп, не відмовляйтеся від білків. Один з кращих постачальників будівельного матеріалу для клітин - риба. Окрім цього, вона багата полінасиченими жирними кислотами, про користь яких не знає тільки ледачий.

Поліненасичені жирні кислоти містяться і в рослинному маслі. Найкорисніше масло – одержане шляхом холодного віджимання.

Правило 3. Овочі та фрукти щодня

Готувати овочі потрібно за особливими правилами, щоб зберегти максимальну кількість вітамінів і мікроелементів. Варіть овочі в емальованій каструлі з щільно закритою кришкою.

До речі, вона повинна бути непрозорою. Будь-які овочі повинні варитися в темноті, оскільки світло сприяє розкладанню вітамінів.

Для красивої шкіри важливий вітамін С. З`їдаючи одне ківі в день, ви забезпечуєте собі добову норму аскорбінової кислоти. Апельсини, мандарини та лимони також багаті вітаміном С. Правда по вітамінній дозі, одному ківі дорівнюють 2 апельсини, 4 мандарини і цілий середній лимон.

Правило 4. Сірка та кремній для волосся та нігтів

Найкорисніший сік – томатний. А все тому, що в нім містяться сірка та кремній. Є ці корисні речовини і в морепродуктах: креветках, мідіях, крабах і кальмарах. Їх м`ясо є прекрасним джерелом білків і всіх можливих мікроелементів, проте ці делікатеси стоять дуже недешево.

Не турбуйтеся. Замість дарів моря можна налягти на морську капусту! За змістом мікроелементів вона не поступається устрицям, кальмарам і крабам. А ось білків в ній немає. Але їх цілком можна заповнити звичайним м`ясом. До речі, м`ясо з морською капустою – здорова та некалорійна вечеря.

Правило 5. Не все м`ясо однаково корисно

Перевагу віддайте худій яловичині, телятині, кролятині, індичатині або курятині. Але уникайте тваринного жиру та наваристих бульйонів.

Якщо йдеться про пташине м`ясо, то краще їсти не темне, а біле – з нього дуже добре засвоюються білки. Важливий і спосіб обробки продукту. Краще всього перед готуванням його перемелювати, оскільки фарш перетравлюється легше, ніж цілий шматок.

М`ясну страву рекомендується запивати соком – апельсиновим або ананасним. У ньому міститься достатня кількість вітаміну С, який сприяє всмоктуванню мікроелементів, що містяться в м`ясі. Зокрема, аскорбінова кислота необхідна для хорошої засвоюваності заліза.

А ще краще до м`яса подавати гранатовий сік. Концентрированный сік з пляшки розбавляємо холодною кип`яченою водою в пропорції 1:2 і п`ємо через трубочку, щоб кислота не пошкодила зубну емаль.

Правда.ru