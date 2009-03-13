У Луганській області на карантин через ГРВІ закрито 23 школи

В Луганській області у зв`язку зі збільшенням росту захворюваності школярів на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) закрито 23 школи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного Центру здоров’я.

За рішеннями органів місцевого самоврядування, навчальний процес призупинено у 23 школах, 19 з яких - у Стаханові, 3 - у Свердловську, 1 - у Сватівському районі.

За даними обласної санепідемстанції, епідемічний поріг захворюваності населення на ГРВІ в Луганській області не перевищений, загалом хворіє 13 тис. 791 особа.