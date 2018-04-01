Чим загрожує дефіцит хрому

Якщо поганий настрій ви регулярно почали заїдати варенням і згущеним молоком, молочним шоколадом або іншими солодощами у величезних...

...кількостях, є підозра, що ваш організм просить хрому. І чим більше ви будете їсти солодкого, тим більшу кількість хрому втрачатимете з сечею. А чим більше втрачатимете, тим більше будете їсти. Ну і так далі. Сподіваюся, механізм зрозумілий.

Нестача хрому неминуче наздоганяє нас, якщо ми поглинаємо у великій кількості борошняні та кондитерські вироби, багаті вуглеводами.

А тим часом хром регулює жировий обмін, знижує рівень холестерину в крові, захищає судини серця від склерозуровання. Як тільки рівень хрому знижується – невикористана глюкоза перетворюється в жир. А це перший етап ожиріння.

Хром незамінний у вуглеводному обміні, оскільки регулює рівень глюкози в крові. Тому головними недугами, викликаними нестачею хрому, вважаються діабет, серцево-судинні захворювання і гіпертонія.

Властивості хрому

Вже немає сумнівів в тому, що хром бере участь в регуляції вуглеводного та жирового обміну. Він необхідний для нормалізації ферментного і гормонального фону, незамінний для діяльності серцевого м`яза та судин. Хром потрібний для синтезу ДНК і РНК, без нього може порушитися їх структурна цілісність. Зміцнення імунітету, зростання і регенерація тканин – теж відносяться до функцій хрому. Однією з властивостей цього мікроелементу є його здатність переробляти жир в м`язову масу. Тому він необхідний не тільки хворим, але і професійним спортсменам.

У вас дефіцит?

«Прихований голод» – так називається одне з сучасних захворювань, викликаних нестачею життєво важливих вітамінів та мікроелементів. Такий діагноз впливає на загальний стан здоров`я людини, її розумові здібності і тривалість життя.

Нестача хрому в організмі викликає різке підвищення цукру в крові і, як наслідок, захворювання діабетом II типу у людей середнього та літнього віку. Брак хрому може спровокувати розвиток серцевих захворювань, ниркову недостатність, посилити проблеми з зором. На тлі нестачі хрому цілком може розвинутися понижений або підвищений вміст цукру в крові. Різка втрата хрому характеризується погіршенням загального самопочуття, швидкою стомлюваністю, безсонням, неспокоєм, головним болем, втратою чутливості в руках і ногах, невралгічними болями в кінцівках, раптовою втратою ваги, загальмованістю мислення. Діабет вагітних сьогодні також схильні пояснювати нестачею хрому під час виношування плоду.

Експерименти на тваринах довели, що недолік хрому приводить до затримки зростання, викликає нейропатії та порушення вищої нервової діяльності, знижує здатність сперматозоїдів, що запліднюють.

Какао з чаєм

Добова потреба людського організму в хромі – від 50 до 200 мкг. Здавалося б, і доза невелика й перелік продуктів достатньо різноманітний. Це кукурудза, жито, овес і ячмінь, пшеничний хліб, нутряний яловичий жир, баранячий жир і свинячі котлети, картопля, ріпчаста цибуля, квітковий мед і мигдаль. Але для того, щоб наш організм одержав достатню кількість цього мікроелемента, всі рослинні продукти повинні бути вирощені на багатому хромом грунті. А тварини – відгодовані на збагаченому хромом раціоні.

Морепродукти (вугор та молюски) теж повинні бути насичені цим мікроелементом. Тільки тоді наш організм може бути забезпечений хромом. В інших продуктах – пивних дріжджах, телячій та свинячій печінці, солодкому перці, моркві, капусті, яблуках, апельсинах, бананах і чорниці теж є хром, але в дуже незначних кількостях.

А ось справжні любителі чорного чаю (60,0 мкг) і натурального какао (110,0 мкг) – не шоколаду – можуть реально запобігти нестачі хрому. В цих напоях найвищий вміст мікроелементу на 100 г продукту.

Медики дотримуються думки, що низький вміст хрому в продуктах відбувається через повсюдне защелачивания земель. А ті крихти хрому, які ми можемо одержати з продуктів, знищуються їх рафінуванням (очищенням).

Хром краще зберігається в продуктах, якщо користуватися посудом з неіржавіючої сталі. Щоб хром нормально засвоювався, в організмі не повинно бути надлишку кальцію. Якщо ви вирішили, що вашому організму необхідний цей мікроелемент, то купуйте піколінат або гліцилнікотинат хрому. Інші його форми можуть призвести до небажаних наслідків.

Ризик отруєнь

При надмірному попаданні хрому (особливо шестивалентного) в організм виникає розлад шлунку, з`являється алергія, гепатит, порушується робота нирок. Часто виникає екзема та дерматит. Робочі-металурги, кожевенники, кушніри, гальваніки страждають на такі професійні захворювання, як хронічний бронхіт, астма та рак легенів.

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