Нестача сну погіршує зір

Відомо, що проблеми зі сном приводять до порушення роботи серцево-судинної системи і можуть стати причиною виникнення депресії. Останнє ж дослідження показало, що нестача сну може призвести і до проблем із зором.

Офтальмологи з університету Майо в США виявили, що порушення сну є причиною виникнення серйозних захворювань зору.

Перш за все, через недосипання відчувається дискомфорт в очах і втрачається чіткість зображення. Якщо ці симптоми набувають хронічного характеру, то можуть розвинутися такі серйозні захворювання, як глаукома.

Нестача сну може призвести і до ішемічної оптичної невропатії. При цьому вражається очний нерв і відбувається раптова втрата зору, часто на одне око. Також виникає набряк зорового нерва, внаслідок чого зір різко погіршується.

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