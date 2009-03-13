Німецькі медики радили щодо медзабезпечення Євро-2012

Німецькі фахівці-медики поділилися з українськими колегами досвідом організації медичної допомоги під час масових заходів і спортивних дійств та порадили, як краще організувати медзабезпечення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це йшлося на семінарі-нараді у Києві, що пройшла в рамках візиту до України делегації Федерального Міністерства охорони здоров’я ФРН.

Так, директор клініки травми і відновлювальної хірургії університетської лікарні “Шаріте“ (Берлін) професор Норберт ХААС, розповів про роботу оперативного штабу з представників різних відомств і служб, який має координувати дії при виникненні надзвичайних ситуацій. Велика частина його доповіді також була присвячена детальному вивченню та організації надання невідкладної допомоги на місці пригоди, класифікації хворих за тяжкістю ушкоджень та транспортуванню потерпілих до визначених клінік.

Особливу зацікавленість української сторони викликала інформація про систему і роботу вторинної допомоги, яку надають університетські клініки, а саме прийом хворих, оснащення лікарень, надання спеціалізованої допомоги потерпілим та організація допомоги їх родичам.

Н.ХААС також відвідав Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, де оглянув учбово-тренувальне відділення, ознайомився з роботою мобільних бригад та обмінявся досвідом з питань створення протоколів та стандартів лікування. Крім цього, німецькі фахівці відвідали Лікарню швидкої допомоги в Києві.

Після ознайомлення з роботою відділень травматології, реанімації, нейрохірургії, та поспілкувавшись з пацієнтами і практикуючими лікарями, Н.ХААС високо оцінив професіональний рівень українських медиків та наголосив на необхідності створення на загальнонаціональному рівні системи подібних клінік.

Зі свого боку, міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ зауважив, що метою української сторони є не лише створення якісної системи надання медичної допомоги в приймаючих Євро-2012 містах, а й у загальноукраїнському масштабі. Він поінформував, що МОЗ вже вивчив систему долікарняної допомоги в Німеччині, щоб взяти її на озброєння та запровадити в Україні.

В.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що вже є певні результати роботи відповідних структурних підрозділів Міністерства і найближчим часом в Україні буде запроваджено стандарти в приймальних відділеннях.