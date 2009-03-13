Визначено переможців конкурсу творчості для дітей з ДЦП

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО взяла участь в урочистій церемонії нагородження переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу творчості для дітей з діагнозом ДЦП. Конкурс проводиться в рамках спільної програми Фонду «Україна 3000» і компанії «ТНК-ВР Коммерс» «Радість дитинства – вільні рухи».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду «Україна 3000».

Церемонія відбулася в приміщенні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №168 міста Києва. У ній також взяли участь віце-президент ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Сергій ДОРОЖКІН, голова правління Фонду «Україна 3000» Олександр МАКСИМЧУК, президент благодійного фонду «Товариство «Приятелі дітей» Марина КРИСА, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван МАЛКОВИЧ, члени експертного комітету конкурсу, представники місцевої влади, освітянської спільноти та Фонду «Україна 3000», а також переможці – 15 дітей з діагнозом ДЦП з різних областей України.

ІІ Всеукраїнський конкурс творчості для дітей з діагнозом ДЦП був присвячений темі «Моя професія». 202 маленькі митці з усієї України надіслали на конкурс свої роботи. Більшість з цих робіт склала експозицію виставки, розгорнутої організаторами конкурсу в приміщенні школи №168. К.ЮЩЕНКО урочисто відкрила виставку та оглянула представлені на ній твори.

Розпочинаючи церемонію нагородження, К.ЮЩЕНКО зазначила, що Фонд «Україна 3000» багато працює задля створення безбар’єрного доступу дітей з особливими потребами до освіти, медицини, культури. «Наша ціль – зробити так, щоб будь-яка дитина змогла реалізувати себе», – підкреслила вона. К.ЮЩЕНКО розповіла про ініціативу фонду зі створення єдиного реабілітаційного простору, яка минулого року широко обговорювалася і медиками, і освітянами, і представниками влади. «Хочу запевнити вас, що ми і надалі будемо робити все для того, щоб створити єдину комплексну систему медичної, соціальної та освітньої реабілітації дітей з обмеженими можливостями», – зазначила К.ЮЩЕНКО.

Вона розповіла про досягнення програми «Радість дитинства – вільні рухи». Вона зупинилася на таких напрямах діяльності програми, як відправка дітей на реабілітацію до Міжнародної клініки відновного лікування – за роки роботи програми курс реабілітації пройшли понад 1300 дітей; проведення конкурсів грантів, в рамках яких 54 установи отримали допомогу на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.

Звертаючись до переможців конкурсу, К.ЮЩЕНКО висловила сподівання, що вони зможуть реалізувати себе, отримати достойну освіту та опанувати професію, про яку мріють. «Я вражена талантом цих дітей, їхньою уявою, їхнім творчим підходом до поставленого завдання», – сказала вона.

Після цього відбулася церемонія нагородження. К.ЮЩЕНКО і С.ДОРОЖКІН вручили переможцям дипломи і цінні призи. Володарі перших місць отримали ноутбуки, других місць – цифрові фотокамери, третіх місць – портативні DVD-плеєри.

Також свої подарунки – книжки видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – вручив переможцям конкурсу І.МАЛКОВИЧ. Він відзначив високий рівень робіт, які надійшли на конкурс, і повідомив, що має намір запропонувати співпрацю з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» деяким юним художникам, твори яких побачив на виставці.

* * * ІІ Всеукраїнський конкурс творчості для дітей з діагнозом ДЦП на тему «Моя професія» тривав з 28 липня до 15 грудня 2008 року. Конкурс проводився в двох вікових категоріях (6-11 та 12-18 років) у трьох номінаціях – малюнок, саморобка, вірш або проза. У конкурсі взяли участь 202 юні автори з усієї України, які представили 123 малюнки, 59 саморобок та 44 літературні твори. 6 лютого 2009 року відбулося засідання Експертного комітету конкурсу, який визначив 19 переможців.

Перший конкурс дитячої творчості на тему «Моя мрія» відбувся влітку 2007 року.