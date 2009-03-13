На російський ринок комерційної медицини чекає серйозний спад
Висновки аналітиків BusinesStat
Серйозний спад чекає найближчими роками російський ринок комерційної медицини. Такий висновок зробили аналітики BusinesStat за наслідками ринку медичних послуг, що завершився в березні дослідження, в Росії. Згідно з одержаними даними, вартісний об`єм ринку в останні вісім років щорічного зростав на 20% і в 2008 році досяг 468 млрд руб. Цього року об`єм ринку скоротиться на 24,5% – до 353,5 млрд руб, прогнозують аналітики.
Останніми роками ринок комерційної медицини зростав не за рахунок збільшення числа пацієнтів, а в результаті підвищення цін, пояснюють фахівці. Починаючи з 2000 року індекс цін на медичні послуги перевищував темпи інфляції. Зростання цін в медицині багато в чому пов`язане з дорожчанням оренди нерухомості, імпортних ліків і устаткування, збільшенням зарплат персоналу. У 2009 році середня ціна комерційного медичного прийому збільшиться ще на 11,3% і досягне 538 руб, прогнозують в BusinesStat.
Тут також вважають, що значний спад в 2009 році очікується і в секторі добровільного медичного страхування. На думку аналітиків премії страховиків цього року впадуть на 21,6% – до 57,1 млрд руб.
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