На російський ринок комерційної медицини чекає серйозний спад

Серйозний спад чекає найближчими роками російський ринок комерційної медицини. Такий висновок зробили аналітики BusinesStat за наслідками ринку медичних послуг, що завершився в березні дослідження, в Росії. Згідно з одержаними даними, вартісний об`єм ринку в останні вісім років щорічного зростав на 20% і в 2008 році досяг 468 млрд руб. Цього року об`єм ринку скоротиться на 24,5% – до 353,5 млрд руб, прогнозують аналітики.

Останніми роками ринок комерційної медицини зростав не за рахунок збільшення числа пацієнтів, а в результаті підвищення цін, пояснюють фахівці. Починаючи з 2000 року індекс цін на медичні послуги перевищував темпи інфляції. Зростання цін в медицині багато в чому пов`язане з дорожчанням оренди нерухомості, імпортних ліків і устаткування, збільшенням зарплат персоналу. У 2009 році середня ціна комерційного медичного прийому збільшиться ще на 11,3% і досягне 538 руб, прогнозують в BusinesStat.

Тут також вважають, що значний спад в 2009 році очікується і в секторі добровільного медичного страхування. На думку аналітиків премії страховиків цього року впадуть на 21,6% – до 57,1 млрд руб.

Компанія «Бізнес Статистика» /BusinesStat/ створена в 2005 р. Спеціалізація компанії – оперативний маркетинговий аналіз і прогнозування динаміки розвитку галузей російської економіки. BusinesStat є партнером найбільшого в СНД ресурсу по оперативному моніторингу маркетингових даних Marketing Online System.

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