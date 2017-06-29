На Донбасі жінок і дівчат викрадають з метою сексуальної експлуатації - звіт Держдепартаменту США

В охоплених конфліктом районах Донецької та Луганської областей жінок і дівчат викрадають з метою сексуальної експлуатації в Україні та Росії.

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Про це йдеться у щорічній доповіді Державного департаменту США «Про торгівлю людьми» 2017 року.

Зокрема, наголошується, що конфлікт на сході України, який підживлюється російською агресією, призвів до переселення близько двох мільйонів людей, і що це населення особливо вразливе перед експлуатацією.

"У районах, які контролюються керованими Росією сепаратистами, ситуація стає особливо складною. Можливості для працевлаштування обмежені і "влада" сепаратистів обмежує міжнародну гуманітарну допомогу, яка би допомогла задовольнити потреби цивільного населення. Жінки та дівчата з районів, охоплених конфліктом, викрадаються з метою сексуальної та трудової експлуатації в Україні та Росії", - зазначається у звіті.

Також сказано, що внутрішньо переміщені особи ставали жертвами торгівлі людьми, а деякі українці піддавалися примусовій праці на окупованих територіях Донбасу, які не перебувають під контролем українського уряду. Цих людей часто викрадали, піддавали тортурам та примусово випитували інформацію.

При цьому зауважується, що поява великої кількості переміщених осіб посилила вразливість перед торгівлею людьми по всій країні.

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Зазначається, що міжнародні експерти констатували, що демографічні показники жертв торгівлі людьми змінилися з часу початку конфлікту на Донбасі та, зокрема, включають більше людей з міст, людей молодшого віку та чоловіків, які стали жертвами дедалі більшою мірою примусової праці та кримінальної діяльності, до якої відноситься наркоторгівля.

"Підтримувані Росією бойовики видали "указ", який викликає до призову неповнолітніх, та продовжують використовувати неповнолітніх як солдатів, інформаторів та у вигляді живого щиту", - додали автори звіту.