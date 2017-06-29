З початку АТО 88 українських воїнів пройшли лікування в Німеччині

З початку проведення АТО 88 українських воїнів пройшли лікування в Німеччині.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«З 2014 по 2017 роки 88 українських поранених пройшли стаціонарне лікування в Німеччині, з них 79 – в госпіталях Бундесверу і ще 9 - у цивільних клініках», - сказав він.

Лисенко також нагадав, що днями ще 14 українських військових, які отримали поранення на Донбасі, поїхали на лікування в Німеччину.