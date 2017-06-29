В Одесі від кору померла чотирирічна дитина, медики боролися до останнього. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Оксана Сивак у Facebook.

За її словами, дитина померла від ускладнень кору - тяжкої пневмонії.

"Медики до останнього билися за його життя, однак врятувати не вдалося. Захворювання на кір зростає. Але хворобі можна запобігти - вакцинація єдиний надійний і безпечний спосіб профілактики", - написала Сивак.

Вона також зазначила, що померлій дитині щеплення від кору не робили.

Заступник міністра нагадала, що цього року кір зареєстровано в більшості регіонів України, і якщо не змінити ситуацію, фахівці прогнозують збільшення кількості хворих після поверненню дітей до шкіл і дитсадків після літніх канікул.

За інформацією Одеської обласної державної адміністрації, НП сталася цього тижня - дитина померла в лікарні.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня на прес-конференції Сивак повідомила, що спалахи кору за 6 місяців цього року зафіксовано в 15 регіонах.

Найвищі показники захворюваності в Івано-Франківській області - 392. З них 298 - у дітей і 2 випадки кору у вагітних. Виявлено, що серед усіх захворілих 76 осіб (20%) отримали одне щеплення проти кору, 86 осіб були не щеплені, у 182 дані про щеплення відсутні», - повідомила Сивак.

Вона зауважила, що високі показники захворюваності на кір спостерігаються і в Одеській області: зареєстровано 273 випадки, із них 187 - у дітей.

Чиновниця також наголосила, що лікарні України повністю забезпечені вакциною проти кору.